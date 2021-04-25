شكرا لقرائتكم خبر عن 3538 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 3538 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و35 وفاة، وتعافي 3719 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 188816 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1977 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 168770 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 813 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 272.