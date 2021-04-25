شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : 58 وفاة حصيلة انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الدكتور على البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الأحد بأن عدد المتوفين جراء حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد بلغ 58 شخصا بينهم 28 داخل غرفة الإنعاش الرئوي.

واندلع الحريق الليلة الماضية في قسم الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا جراء انفجار قناني غاز الأكسجين.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي وإجراء تحقيق في الحادثة.

بدوره، استبعد مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن وجود شبهة جنائية بالحادث ، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وبانتظار نتائجها.