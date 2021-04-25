اخبار العالم

العراق : 58 وفاة حصيلة انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : 58 وفاة حصيلة انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الدكتور على البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الأحد بأن عدد المتوفين جراء حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد بلغ 58 شخصا بينهم 28 داخل غرفة الإنعاش الرئوي.

واندلع الحريق الليلة الماضية في قسم الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس جراء انفجار قناني غاز الأكسجين.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي وإجراء تحقيق في الحادثة.

بدوره، استبعد مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن وجود شبهة جنائية بالحادث ، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وبانتظار نتائجها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا