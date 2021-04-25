الحلبوسي يترأس اجتماعاً للجنة الصحة النيابية لمناقشة حادث حريق ابن الخطيب

وقال مصدر نيابي للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اليوم اجتماعا للجنة الصحة النيابية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.