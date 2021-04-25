الإمارات تعزي العراق وتتضامن معه في فاجعة المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبّرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها للعراق في ضحايا حادث المستشفى الذي أودى بحياة العشرات.

وفجر اليوم الأحد، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب الواقع ببغداد، والمخصص لمرضى كوفيد-19، ما أسفر عن مصرع 82 شخصا، وإصابة 110 آخرين.

وفي بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أعربت الإمارات عن تعازيها ومواساتها للعراق، حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم.

وأكدت الإمارات في البيان تضامنها مع العراق في هذا المُصاب، متمنية الشفاء للمصابين، وداعية بأن يتغمد الله الضحايا الأبرياء بواسع رحمته.

وعلى إثر الحادث الأليم أعلنت الداخلية العراقية استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات حريق المستشفى، متعهدة بمحاسبة المقصرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا في وقت سابق اليوم إلى سرعة محاسبة المقصرين، والكشف عن نتائج التحقيق خلال 24 ساعة.