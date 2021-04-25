وزير الإعلام المصري يقدم استقالته من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، الأحد، استقالته من منصبه لـ"ظروف خاصة" لم يفصح عنها.



وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن "هيكل" تقدم باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعرض وزير الإعلام المستقيل لانتقادات واسعة على مدار الشهور الماضية من قبل صحفيين وإعلاميين مصريين على خلفية تصريح له بـ"انصراف الشباب دون سن 35 عاما عن قراءة الصحف الورقية أو مشاهدة التلفزيون".

وأسامة هيكل يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية والتي تضم الغالبية العظمى من مقار واستديوهات المحطات التلفزيونية والإذاعية المصرية والعربية والدولية.

وبعد إقرار الدستور المصري في 2014، ألغيت وزارة الإعلام ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له.

لكن في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 عادت وزارة الإعلام مرة أخرى تحت اسم (وزارة الدولة للإعلام)، واختير أسامة هيكل على رأسها، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها هذا المنصب الذي سبق وشغله من قبل عام 2011 لمدة خمسة أشهر.