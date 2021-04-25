شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى فى عيد تحرير سيناء: تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وقال"جبالى" خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس: "تحتفل مصر اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب كل المصريون وهى عيد تحرير أرض سيناء الغالية".

وأضاف جبالى: "ذلك اليوم الذى يحمل إلينا ذكرى خالدة حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وهى ذكرى ستظل مضيئة فى قلوب وألباب كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية".

وتابع رئيس مجلس النواب: "تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين واجهوا أعتى الغزاة على مر التاريخ، وخاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها".