شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مؤكدًا أهمية الإجراءات الاحترازية: موجة "كورونا سريعة هذه الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية الإلزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، محذرًا من الموجة الجديدة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن موجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذى وصفه بـ"اللعين" تسير بسرعة هذه الأيام، مناشدًا أعضاء المجلس الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوله: "نرجو لكم السلامة جميعا".

وشهدت الجلسة فى مستهل أعمالها، وقوف مجلس النواب دقيقة حداد ترحما على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان فى منطقة طوخ.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنه 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة.