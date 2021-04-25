شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، دقيقة حداد ترحما على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان فى منطقة طوخ.

ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، لشعب مصر وقيادته السياسية، بقلوب يملاوها الحزن، ضحايا قطار بنها – المنصورة، والذى ادمى قلوبنا، مضيفًا: وإذا يتابع المجلس عن كثب التحقيقات تجريها النيابة العامة فى الحادث الأليم وما تسفر عنه من نتائج والوقوف على المتسبب، فأنه يتقدم بخالص المواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعين أن يتغمد شهداء الحادث برحمته ويلهم ذويهم صبر المؤمنين وأن يعجل بشفاء المصابين.

وقال رئيس المجلس، أنه وفقا لجدول جلسات أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجارى فسوف يلقى وزير النقل والمواصلات بيانا عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة لاسيما السكك الحديدية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة.