شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل رسالة رفض الشيوخ نظام الثانوية العامة الجديد للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

كما احال إلى اللجان المختصة، رسالتان من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى ورفض تعديل قانون التعليم والذى يتضمن نظام جديد للثانوية العامة.

وهنأ المستشار جبالى المصريين بالأعياد التى نعيشها.