شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقصد بتوفيق الأوضاع فى قانون المشروعات المتوسطة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 عددا من التعاريف الهامة التي تخص التراخيص وتوفيق أوضاع المشروعات منها على سبيل المثالث ما يتعلق بالمشروعات غير المدرجة رسميا إذ فرق فى مادته الأولى بين ثلاث مفاهيم رئيسية هي توفيق الأوضاع ومشروعات ريادة الأعمال ومكاتب الاعتماد ونستعرضها فيما يلى:

توفيق الأوضاع

حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

مشروعات ريادة الأعمال

المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.

مكاتب الاعتماد

المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.