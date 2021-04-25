شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤيد قرار المملكة بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة، بحظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

أمني