شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية : نصف سكان بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، امس السبت، أن أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة قد حصلوا بالفعل حتى الآن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الشبكة أن عدد التطعيمات الأولية يبلغ 33 مليونًا و508 آلاف و590، مشيرة إلى أن عدد السكان الإجمالي يُقدر بحوالي 66 مليونًا و796 ألفًا و807 أشخاص.

وأوضحت أن 119 ألفا و953 جرعة أولية تم حقنها أمس الجمعة بينما تلقى 448 ألفًا و139 شخصًا جرعة ثانية، مشيرة إلى أن هذا يعني أن 12 مليونًا و71 ألفًا و810 أشخاص قد تم تحصينهم بالكامل الآن