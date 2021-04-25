شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : إطلاق مسبار «تشانغ آه-6» إلى القمر في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال هو هاو كبير مصممى المرحلة الثالثة من برنامج الصين لاستكشاف القمر، إن الصين تهدف إلى إطلاق المسبار "تشانغ آه-6" لجمع عينات من حوض القطب الجنوبى - أيتكين على الجانب البعيد من القمر بحلول عام 2024.

وأضاف هاو - فى تصريح صحفي اليوم الأحد، على هامش مؤتمر الفضاء الصينى الذى عُقد في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين - أن التصميم التفصيلي للمهمة قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن المهمة تعتبر داعمة لمهمة المسبار "تشانغ آه-5"، وستجمع أيضا عينات من القمر بشكل تلقائي من أجل تحليلها وبحثها بشكل شامل.

وتابع هاو أن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء دعت العلماء من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى البرنامج، وعرضت حمل الحمولات المطلوبة، وأنه تم بالفعل اختيار 4 حمولات طورها علماء من فرنسا والسويد وإيطاليا وروسيا والصين بشكل مبدئى، وبعد صدور الخطة التفصيلية لمهمة تشانغ آه-6، سيتم تحديد الحمولات بشكل نهائي.