السيسي بذكرى تحرير سيناء: الحرب لم تكن قط غاية مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن الحرب لم تكن قط غاية بلاده، بل كان السلام هو هدفها الأسمى.

وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: "هذا اليوم سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل المصريين".

وأضاف: "ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا".

وأشار إلى أن معركة البناء والتنمية التي تخوضها بلاده اليوم لا تقل في تحدياتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخهم العظيم.

ويحيي المصريون في 25 أبريل/نيسان الذكرى الـ39 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لآخر جزء من الأراضي المصرية وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.