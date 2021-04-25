الصين: تسجيل 13 حالة اصابة ب "كورونا" جميعها "وافدة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصينية اليوم الاحد تسجيل 13 حالة اصابة "وافدة" بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما لم تسجل اي حالة اصابة "محلية" او حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 90588 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

واضافت انه تم تسجيل 13 حالة اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين ليرتفع اجمالي الحالات الوافدة من الخارج الى 5590 حالة.

وذكرت ان 10 اشخاص غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 85644 شخصا بينما لا يزال 308 اشخاص يتلقون العلاج.