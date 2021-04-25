انتهاكات أردوغان ..الجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية بمسافة 9 كلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بعد إطلاق الجيش التركي عملية عسكرية برية جديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق بأنه لا مكان للعمال الكردستاني في تركيا أو سوريا أو العراق.



وأضاف أردوغان في تصريحاته حول العملية بأنه يحترم وحدة أراضي العراق خلال العملية ضد حزب العمال الكردستاني في الشمال.

ودخلت قوات خاصة تابعة للجيش التركي إلى عمق الأراضي العراقية بمسافة 9 كيلومترات، وأقامت نقاطا عسكرية جديدة في محافظة دهوك، إضافة إلى إسناد من قبل طيران الجيش التركي فوق المنطقة ذاتها، بحثاً عن مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني، وذلك وفق وسائل إعلام كردية.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "قوات خاصة تركية، هبطت في المنطقة بواسطة مروحيات هيلوكوبتر"، و"استهدفت مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة".

وتقوم القوات التركية بين فترة وأخرى بعمليات مشابهة في شمال العراق لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تُصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، فيما تتواجد القوات التركية في بعض مناطق شمالي العراق بشكل دائم، وفق اتفاقيات مبرمة مع الجانب العراقي في عام 1995.

وأكدت وسائل إعلام كردية تنفيذ الجيش التركي عملية إنزال في متينا الليلة الماضية