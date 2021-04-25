في ذكرى تحرير سيناء.. السيسي يؤكد أن الحرب لم تكن أبدًا غاية بلاده بل كان السلام هو هدفها الأسمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن الحرب لم تكن أبدًا غاية بلاده، بل كان السلام هو هدفها الأسمى.



وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: "هذا اليوم سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل المصريين".

وأضاف: "ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا".

وأشار إلى أن معركة البناء والتنمية التي تخوضها بلاده اليوم لا تقل في تحدياتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخهم العظيم.