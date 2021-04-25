شكرا لقرائتكم خبر عن المتمردون التشاديون يؤكدون استعدادهم «لوقف إطلاق النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا- أ.ف.ب

أعلن المتمرّدون التشاديون الذين يشنّون منذ أسبوعين هجوماً ضدّ القوات الحكومية تخلّلته معارك قتل فيها بحسب الجيش رئيس البلاد إدريس ديبي إتنو، في تصريح، السبت، استعدادهم لوقف إطلاق النار. وقال زعيم المتمرّدين محمد مهدي علي، رئيس «جبهة التناوب والوفاق في تشاد»، في اتصال هاتفي: «لقد أكّدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار (...) ولكن هذا الصباح تعرّضنا للقصف مرة أخرى».

وكان الجيش التشادي أعلن في مطلع الأسبوع أنّه دمّر رتلاً للمتمردين وقتل 300 منهم. وإدريس ديبي إتنو الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً بقبضة من حديد، توفي بحسب الرئاسة التشادية، الاثنين، عن 68 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين.