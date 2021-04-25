شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قياس تنفيذ 1136 مشروعا لتطوير القرى بـمبادرة"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها.

وتساهم المبادرة فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، كما تم الكشف أن مبادرة حياة كريمة ساعدت في خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%، كما أنها أتاحت الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى، وقامت برفع كفاءة 12 ألف منزل حتى الآن خلال المرحلة الأولى من المبادرة إلى جانب التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

ورصدت وزارة التنمية المحلية، نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021، والتى تؤكد ببدء التنفيذ فى الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى:

-يجرى التنفيذ الفعلى لعدد 1136 مشروعا فى 609 قرية.

-عمليات التنفيذ تغطى 84 % من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز.

-656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 واستكمال 480آخر.

-مشروعات التعليم تحتل الصدارة بـ387 مشروعا جارى منها.

-مشروعات الصرف الصحى بإجمالى 385 مشروعا .

-مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تصل لـ (126 مشروعا).

- 92مشروع لصالح برامج الإدارة المحلية ثم مشروعات مياه الشرب.

- 21 مشروع لصالح قطاع الصحة الجارى تنفيذها .-15 مشروع للرى وتبطين الترع و14 لصالح الغاز الطبيعى .

-11 مشروع لانشاء مراكز الشباب والملاعب و4 لصالح قطاع الزراعة والطب البيطرى .