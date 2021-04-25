"ضربته بالنار".. مُسن يقتل نجله بالرصاص في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قتل مُسن نجله بالرصاص، اليوم الأحد، بسبب خلافات عائلية بينهما، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. خ" 31 عامًا عامل جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلقين ناريين بالصدر والظهر فتحات دخول وخروج.

وأفاد والده "خيري. خ" 67 عامًا عامل أنه أطلق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته، تجاه نجله المذكور، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى ضبط السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاد المتهم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.