وزير النقل يتابع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يتم تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملا صناعيا بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الإلتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

وأكد الوزير على أهمية الطريق حيث سيكون جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، لافتا إلى أنه سيكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأضاف وزير النقل، أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، وقد صدقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه وجاري العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية - إدفو - أسوان – توشكي / أرقين بطول 442 كم ، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مرورا بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.​