فاجعة مستشفى العراق.. 27 وفاة ومطالب بمحاسبة المسوؤلين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصادر طبية في ثلاثة مستشفيات عراقية إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 46 آخرون عندما اندلع حريق في مستشفى مخصص لمرضى كوفيد-19 بجنوب شرق بغداد.

وأضافت المصادر أن الحريق اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية بعد حادث أدى إلى انفجار خزان أكسجين

ودعت رئاسة البرلمان العراقي اليوم الأحد الحكومة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى فاجعة حريق "مستشفى ابن الخطيب" ومحاسبة الجهات والمسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان صحفي ، إنها تابعت الحادث المفجع الذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى، معبرة عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة.

ودعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى عقد اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى

العدالة، وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا.

بدوره دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني اليوم إلى الكشف عن أسباب الحادثة ومحاسبة كل المقصرين واتخاذ تدابير السلامة القصوى في كل مكان لكي لا يتكرر وقوع مثل هذا الحادث المؤلم مرة أخرى في

أي مكان من البلد.

وقال برزاني، في بيان صحفي :" لقد هزنا جميعاً حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص" .

وأضاف أن إقليم كردستان مستعد كل الاستعداد لتقديم جميع المساعدات ومستشفياته مستعدة تماماً لاستقبال المصابين في الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ولم تعلن وزارة الصحة والبيئة في العراق عن حصيلة ضحايا الحادث رغم مرور نحو 10ساعات على اندلاع الحريق في قسم الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا جراء انفجار قناني غاز الأكسجين. وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي وإجراء تحقيق في الحادثة.