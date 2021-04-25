العراق.. مطالبات بإقالة وزير الصحة بعد “جريمة” مستشفى بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 30 دقيقة

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بإقالة وزير الصحة بعد الحريق الذي اندلع، ليل السبت الأحد، في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19.

ووصفت المفوضية الحريق الذي أودى بحياة 23 شخص بأنه “جريمة”.

وعلى موقع تويتر، أطلق العراقيون هاشتاغ يطالب بإقالة وزير الصحة ويحملونه مسؤولية الحادث.

وكتب عراقي يدعى محمد علي مطالبا بإقالة وزير الصحة متهما الحكومة بأنها جاءت لتدمير البلاد.

وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين”.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الدفاع المدني أنّ عناصره تمكّنوا من “إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصاً بين مرضى وأقارب لهم” كانوا في مكان وقوع الكارثة، من دون أن يدلي بأي حصيلة تتعلق بالقتلى والجرحى.

والعراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات.