أكثر من نصف سكان بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن المملكة المتحدة سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

وبحسب وكالة”رويترز”، فقد أظهرت بيانات رسمية أن 33.51 مليون شخص بالمملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى، منهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.

وقال هانكوك على تويتر: “إنها علامة فارقة رائعة”،فيما أشارت وزارة الصحة إلى إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.

وكانت مجموعة أوكسفورد للقاحات في بريطانيا، قد كشفت في وقت سابق عن خططها لإنتاج لقاحات مخصصة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وتوقع مدير المجموعة، أندرو بولارد، أن تكون اللقاحات المطورة لمواجهة السلالات الجديدة جاهزة بحلول سبتمبر القادم.

ورغم ذلك، قال بولارد، الذي تولى الإشراف على تجارب لقاح ” أسترازينيكا”، إن اللقاحات بصورتها الحالية تؤمن بعضا من الحماية ضد السلالات المتحورة، مؤكدا على أن وباء كورونا لن يكون ضاغطا على بريطانيا في قادم الأشهر.

وفي مقابلة معه، بمناسبة مرور عام على تلقي أول شخص جرعة من لقاح كورونا إبان فترة التجارب السريرية، أوضح أن انتصار بريطانيا على وباء كورونا كان أمرا غير وارد قبل نحو عام.

ولفت بولارد في تصريحات لصحيفة، ديلي ميل، إلى أن اللقاحات هي الحل للخروج من دوامة الإغلاقات التي لا تنتهي حول العالم.