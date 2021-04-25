ميانمار.. اختفاء مئات المعارضين قسرياً في السجون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن اختفاء مئات الأشخاص في السجون منذ الانقلاب العسكري في ميانمار، خاصة مع تزايد الحراك في الشارع.

وبحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية تراقب الاعتقالات والوفيات، فإنه من بين أكثر من 3300 شخص محتجزون حاليا، يوجد ما لا يقل عن 2500 شخص في مواقع لم يتم الكشف عنها للعائلات أو المحامين أو جماعات حقوق الإنسان.

وقال محامون وباحثون إنهم قد يكونوا في سجون مدنية أو في مراكز اعتقال عسكرية سرية لا يسمح للمحامين والأقارب بدخولها.

وقال خين ماونج زاو، المتحدث باسم رابطة المحامين المستقلين في ميانمار، والذي يمثل أيضًا الزعيم المدني المخلوع أونغ: “من الصعب جدًا العثور على الأشخاص الذين تم اختطافهم من منازلهم لأن الشرطة غالبًا ما تنكر أنهم محتجزون لديها”. وأضاف: “هذه المداهمات لا تزال مستمرة، كل ليلة تقريبًا “.

وذكرت جمعية مساعدة السجناء أنه تم القُبض على المئات من المعتقلين في اعتقالات جماعية، أغلبها في المظاهرات التي اجتاحت البلاد بعد الانقلاب. كما قُتل أكثر من 740 شخصًا حتى الآن برصاص الجيش.

وفي الساعة 8 مساءً من كل ليلة، يعلن النظام إضافة ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى قائمة المطلوبين، مما يدفع الكثيرين إلى الاختباء. وكان من بينهم نشطاء ومشاهير وصحفيون وحتى أطباء انضموا إلى حركة عصيان مدني على مستوى البلاد برفضهم العمل.

في الأسبوع الماضي، بثت قناة تلفزيونية يسيطر عليها الجيش صورًا لستة سجناء تعرضوا للضرب على ما يبدو، وكانت وجوههم ملطخة بالدماء ومتورمة، لتهديد الشعب، بحسب ما قاله ناشطون.

وقال واي هنين بوينت ثون، كبير مسؤولي المناصرة في حملة بورما غير الربحية في المملكة المتحدة: “في البداية كانوا [النظام] حذرين، لم يكن هناك الكثير من الصور أو الأدلة”. وأضاف: ” لكن الآن يمكن أن ترى بوضوح أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم قد تعرضوا للضرب”.

وخلال الأيام الماضية، واصل المتظاهرون النزول إلى الشوارع، من ولاية كاشين الشمالية – حيث ارتدى المتظاهرون قمصانًا زرقاء ترمز إلى المعتقلين – إلى جميع أنحاء يانغون، المركز التجاري.

قوبلت هذه الاحتجاجات الواسعة التي نظّمها السكان الغاضبون بحملة أمنية عنيفة. فيما نزح نحو 250 ألف شخص، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، بينما توارى زعماء بورما المنتخبون ديموقراطيا عن الأنظار أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية.