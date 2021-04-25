الحوثي يستهدف قاعدة “الملك خالد” في السعودية بطائرة مسيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ميليشيات الحوثي اليوم الاحد ، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة حسبما ذكرت وكالة “سبأ” التابعة للميليشيات.

يحيى سريع المتحدث باسم الحوثي قال إن طائرة مسيرة، من نوع “قاصف k2” استهدف “قاعدة الملك خالد الجوية” مشيرا إلى أنها أصابت الهدف.

وقال إن هذا الهجوم “يأتي في إطار الرد على تصعيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحصار المتواصل على الشعب اليمني”.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الدفاعت الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.