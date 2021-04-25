شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 2438 حالة إصابة و 10 حالات وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا ، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات بالفيروس تسجلها تايلاند منذ بداية الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 140 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل 2438 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 55 ألفا و460 حالة.

وتتزايد الدعوات المطالبة بفرض إجراءات إغلاق في تايلاند في ظل اتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه الدعوات بعدما قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوشا أمس الأول الجمعة إن الحكومة لا تعتزم فرض إجراءات الاغلاق على الرغم من التفشي السريع للفيروس.