شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو .. فرض حالة طوارئ ثالثة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم فرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في طوكيو ومقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو غربي اليابان اليوم الأحد، في إطار حالة طوارئ ثالثة وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه بموجب القيود الجديدة، يتعين على مشغلي المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية ودور السينما الإغلاق مؤقتا، كما تقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور.

وسوف تظل حالة الطوارئ سارية لمدة 17 يوما حتى 11 مايو، في محاولة للحد من العدوى خلال عطلة الأسبوع الذهبي القادمة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو.