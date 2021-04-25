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الفلبين .. تحقيق «مناعة القطيع» بحلول أكتوبر

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الدمام - شريف احمد - قال مستشار الرئيس الفلبيني كارتيلو جالفيز، امس السبت، إن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على برامج التلقيح في المناطق الأكثر عرضة لتفشي فيروس مثل منطقة العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها وذلك حتى يتم تحقيق مناعة القطيع بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف جالفيز في بيان، أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة خصصت 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني لمنطقة العاصمة مانيلا، على أن يتم توزيع بقية الشحنة الأخيرة، التي تضمنت 500 ألف جرعة من "سينوفاك"، على المناطق الأخرى المعرضة لخطر تفشي كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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