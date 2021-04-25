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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط اعتدة في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن ضبط اعتدة في صحراء الثرثار بمحافظة الانبار.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٣٩ من ضبط ٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ و٦٠ ملم،
٢ مسطرة تفجير،٢ عبوة ناسفة ،في صحراء الثرثار بالانبار".

واضاف ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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