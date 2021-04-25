مصر تمدد العمل بحالة الطوارئ 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من اليوم الأحد.

ونشر قرار الرئيس المصري في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار، ونظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

ووفق قانون الطوارئ تتولى القوات المسلحة المصرية والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ للسلطات المصرية بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يمدد فيها الرئيس المصري حالة الطوارئ في بلاده، فغالبا ما يتم تمديدها كل ثلاثة أشهر.