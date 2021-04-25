هل تمتلك مصر قنبلة نووية إذا فشلت مفاوضات إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحديث عن إمكانية امتلاك بلاده قنبلة نووية في حال فشل المفاوضات مع إيران.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية (خاصة)، ردا على سؤال بهذا المعنى: "سؤال غريب جدا" ثم ضحك.



وأضاف أن "القنبلة الذرية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديمقراطية".

واعتبر أن "امتلاك أسلحة نووية ليس هو السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب، ألمانيا مثلا لا تمتلك قنبلة ذرية، ولا تزال إحدى القوى العظمى".

وطلب الرئيس المصري من محاوريه مشاهدة مقطع فيديو عن فقر سكان الريف في مصر، وقال: "اسألني كيف يمكنني الجلوس هنا دون مساعدة هؤلاء الناس".

وأوضح: "وتسألني هل يجب أن نشتري أسلحة نووية! كنت أود أن تسألني كيف يمكنني العيش هنا دون تغيير ذلك"، في إشارة إلى الفقر.

وأخذت الولايات المتحدة وإيران استراحتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه.

ومارست إيران ضغوطا على واشنطن لرفع جميع العقوبات المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب مقابل عودتها عن الخطوات التي اتخذتها بالتخلي عن التزامات بموجب اتفاق 2015.

ويسود شعور سيئ حيال خطوة إيران مؤخرا بإنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تراوح 60 بالمئة، ما يقرّبها من نسبة 90 بالمئة الضرورية للاستعمالات العسكرية.