عدد قياسي جديد لإصابات كورونا في الهند وأمريكا تتأهب لتقديم العون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت الهند رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الأحد في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إنها تسابق الزمن لتقديم مساعدات لنيودلهي.

وبلغ عدد الإصابات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 349691 مواصلا تحطيم الأرقام القياسية لليوم الرابع على التوالي. وبدأت المستشفيات في دلهي ومختلف أنحاء البلاد رفض قبول المرضى بعد أن نفد ما لديها من الأكسجين الطبي والأسرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر "قلوبنا مع الشعب الهندي وسط هذا التفشي المريع لكوفيد-19. نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية وسنقدم على وجه السرعة دعما إضافيا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية هناك".

وكانت الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات في الهند بسبب ما تفرضه من ضوابط على تصدير المواد الخام اللازمة لصنع اللقاحات من خلال قانون الإنتاج الدفاعي وما ارتبط به من حظر على الصادرات في فبراير شباط.

وهذا الشهر حث معهد سيروم الهندي، أكبر مصنع للقاحات في العالم، الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع الحظر الذي يضر بإنتاج لقاح أسترا زينيكا.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع إلى 16.96 مليون حالة والوفيات إلى 192311 حالة بعد وفاة 2767 مريضا.

وخلال الشهر الأخير وحده ارتفعت الإصابات اليومية لثمانية أمثالها وزادت الوفيات لعشرة أمثالها. ويقول خبراء الصحة إن عدد المتوفين أعلى بكثير على الأرجح.

وقال مصورون من رويترز إن الناس يرصون محفات وأنابيب أكسجين خارج المستشفيات في الوقت الذي يتوسلون فيه للسلطات أن تقبل دخول المرضى.

وقالت صحيفة إنديان إكسبرس نقلا عن تقييم حكومي داخلي إن من المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها في منتصف مايو أيار بوصول الإصابات اليومية إلى نصف مليون حالة.