قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجارى.



ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتهاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.