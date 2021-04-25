شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. نصف السكان حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، السبت، إن المملكة المتحدة سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس «كورونا» بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأظهرت بيانات رسمية أن 33.51 مليون شخص بالمملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى منهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.

وقال هانكوك على «تويتر»: «إنها علامة فارقة رائعة». وقالت وزارة الصحة إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.