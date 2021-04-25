شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لبناء السفن» تبيع حوضاً عائماً بـ34.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» عن صفقة بيع حوض عائم لإصلاح السفن لشركة «جرانت بورت مارتيم دي روين»، بقيمة 9.4 مليون دولار (34.5 مليون درهم).

وأرجعت أسباب تنفيذ الصفقة لكون التأجير الحالي للحوض العائم غير اقتصادي للشركة وبيع الأصل سيؤدي إلى تحسين ربحيتها.

وبينت الشركة أن يوم 22 إبريل/ نيسان الجاري هو تاريخ تحصيل المبالغ المستحقة من الصفقة، مشيرة إلى أن الأثر المالي المتوقع للصفقة ربح قدره 14 مليون درهم قبل تأثير تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة أو التي سيتم تكبدها من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 حتى التخلص منها (أي الإيجار وتكاليف الموظفين وغيرها).

وتوقعت الشركة ظهور الأثر المالي للصفقة في الربع الثاني من العام الجاري.