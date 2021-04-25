«لا يعيشون في مخيمات».. السيسي: لدينا 6 ملايين لاجئ منهم نصف مليون سوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر نجحت منذ سبتمبر عام 2016، منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا عبر بوابة مصر.

وقال السيسي، في حواره مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت ونقلها وكالة أنباء الشرق الأوسط،: "إننا منذ سبتمبر 2016، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا من مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك".

وشدد الرئيس السيسي على أنه "لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا.. نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي".

وأضاف أنه "في نفس الوقت لدينا 6 ملايين لاجئ في مصر من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى، ويرى الكثير منهم مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدمًا".

وتابع الرئيس السيسي أن "اللاجئين فى مصر يعتبرون ضيوفا ويتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها المصريون.. نحن نقدم لهم ما في وسعنا، حتى لقاحات الكورونا، ونحن ليس لدينا أي مخيمات للاجئين في مصر.. حيث يعيش اللاجئون هنا داخل المجتمع المصرى".