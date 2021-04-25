في حوار مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية.. السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية.. ولا حبس بسبب الآراء السياسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تفعل الكثير حتى يحصل الجميع على العدالة في المحكمة، مؤكداً ان "الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصرط، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

وشدد السيسي، خلال حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت: "الأمر يتعلق بادعاءات محددة يتم توضيحها في الإطار القانوني، حتى لو استغرق ذلك أحيانًا أكثر من عام، وكان لدينا سابقًا فوضى كاملة ونعمل الآن على البناء والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضًا".

كما شدد على أن الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة، ويشكل الشباب أكثر من 60% منه، مؤكدًا: "نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول".

وتابع الرئيس أن هناك أشياء يتعين علينا فيها كدولة أن نحاول ألا نذهب بعيدًا، لكن بناء دولة فاعلة يستغرق وقتًا.

وتحدث السيسي عن أهمية الحصول على تعليم جيد حتى يتمكن المصريون من التمييز بين حرية التعبير لتفادي الفوضى.

ووجّه حديثه للمحاورة "هل أنت مستعدة في أوروبا لمساعدتنا حتى نتمكن أيضًا من الحصول على مستوى تعليمي كما هو الحال في أوروبا؟ أو نظام صحي جيد مثل نظامك؟".