أول تعليق من تركيا بعد اعتراف واشنطن بـ «الإبادة الجماعية للأرمن» على يد العثمانيين

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت تركيا على اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين، حيث أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن رفضه للقرار الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً بوقوع إبادة جماعية ضد الأرمن في ظل الحكم العثماني "الأتراك"، بحسب ما ذكره البيت الأبيض، ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية.

وقال أوغلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": “ليس هناك شيء لنتعلمه من أي أحد بشأن ماضينا.. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدل.. نرفض تماما هذا البيان الذي استند إلى الشعبوية فقط”.

كما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الأمريكي، معتبراً إياه “تسييساً” لجدل حول الإبادة الجماعية بحق الأرمن “من جانب أطراف ثالثة”.

وبعث أردوغان برسالة إلى ساهاك ماشاليان، بطريرك الأرمن في تركيا، قال فيها إنه لا يمكن السماح بزوال ثقافة العيش المشترك لمئات السنين بين الأتراك والأرمن، وتسييس أطراف ثالثة النقاشات حول أحداث 1915 وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد.

وأكد أردوغان أن ما يجمع الأتراك والأرمن ليست المصالح، بل ارتباط وثيق بالدولة التركية والقيم والمثل العليا ذاتها.

وكان بايدن قد صرح خلال بيانه اليوم: “نتذكر أرواح جميع من لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية للأرمن ونجدد التزامنا بمنع حدوث أحداث مشابهة مرة أخرى”، وأكد أن “الأرمن أعادوا بناء مجتمعهم مرة أخرى، والمهاجرين منهم دعموا الولايات المتحدة بطرق عدة”.

ويقدر المؤرخون أن نحو 1.5 مليون أرمني قتلوا خلال حملات القتل والترحيل التي نفذتها الإمبراطورية العثمانية بداية من عام 1915. ويستخدم الكثيرون كلمة “إبادة جماعية” لوصف ما حدث.

واعتبرت نحو 30 دولة والاتحاد الأوروبي ما حدث "إبادة جماعية"، في حين ترفض تركيا هذا الاتهام بشكل قاطع.