شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دعم سلع التموين ومواد البترول بموازنة العام الحالى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم ونستعرض فيما يلى 7 أرقام هامة عن الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالي: بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 87 مليارا و222 مليون جنيه. مخصصات دعم المواد البترولية بلغت 18 مليارا و411 مليون جنيه. مخصصات دعم تنشيط الصادرات وصلت إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه. وصلت مخصصات دعم المزارعين إلى 664 مليونا و535 ألف جنيه. بلغت مخصصات دعم نقل الركاب مليار و795 مليون جنيه. وصلت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية 3 مليارات و721 مليونا و100 ألف جنيه. بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد 250 مليون جنيه.