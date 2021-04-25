توعدهم بالاستهداف بالأسلحة... قيادي بحزب أردوغان يهدد أميرالات البحرية

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

هدد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بمنطقة ديار بكر عن فرع الشباب، ودات دميرتاش، أميرالات البحرية المتقاعدين، وتوعدهم بالاستهداف بالأسلحة.



ونشر ودات دميرتاش، صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لعدد من أسلحة كلاشينكوف، معلقًا بقوله «ننتظر أميرالات البحرية»، بعد إصدار قرار بإطلاق سراحهم مع الخضوع لشروط المراقبة القضائية.

وأعلنت السلطات التركية،، إخلاء سبيل 14 ضابطًا من الأميرالات البحرية المعتقلين، واستمرار اعتقال 10 واستجواب 10 آخرين في قضية بيان مناشدة السلطات التركية بعدم الانسحاب من اتفاقية «مونترو» للمضايق.

ووفقًا لموقع «جمهورييت»، أصدر مكتب المدعي العام قرارًا بالإفراج عن الأميرالات الأربعة عشر، مع فرض حظر مغادرة البلاد والرقابة القضائية.

كانت السلطات التركية اعتقلت 10 من أميرالات القوات البحرية المتقاعدين، بعد اشتراكهم ضمن 103 أميرالات في إطلاق بيان مشترك يرفض المساس باتفاقية المضايق البحرية «مونترو»، واعتبرته أجهزة نظام العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بمثابة انقلاب على الديمقراطية، فيما اكتفت باستدعاء 4 منهم للإدلاء بشهادتهم مراعاة لكبر السن.

وكان قد وقع 103 أدميرالات متقاعدين في البحرية التركية، على بيان مؤخرًا، طالبوا فيه أنقرة، بأن تحافظ على التزامها باتفاقية «مونترو»، التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية، حيث دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة