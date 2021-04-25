نجلاء المنقوش تشدد على ضرورة انسحاب تركيا من ليبيا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أننا مصممون على انسحاب تركيا من بلادنا.



وقالت المنقوش خلال زيارتها الأولى لبلد أوروبي: ”نحن في الوقت نفسه، حازمون في نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرة إلى أن ”الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية“.

وأضافت: ”نحن نعلم أنها ليست مسألة يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكننا واثقون استنادًا للاستعداد الذي لاحظناه، أن ذلك سيتحقق، مشيرة إلى أن سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنًا دون دعم إقليمي ودولي“.

وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.