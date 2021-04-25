الطفولة الضائعة في تركيا.. زيادة مفزعة في زواج القاصرات خلال 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف مركز تطبيقات وبحوث الجريمة والعنف بجامعة أجيبدم التركية، عن زيادة كبيرة في زواج القاصرات بالبلاد، ووصل عدد ضحايا الزواج المبكر، دون 18 عامًا، إلى 13 ألفاً و14 فتاة قاصرة خلال العام الماضي.



وأوضح مدير مركز تطبيقات وبحوث الجريمة والعنف بجامعة أجيبدم دكتور أوغوز بولات، أن العام الماضي شهد زواج 13 ألفاً و14 فتاة دون سن 18 عاما.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 88% من الفتيات في الفئة العمرية 16-17 سنة تزوجن من رجال أكبر منهم بفترات عمرية تتراوح بين 4 سنوات إلى 33 سنة.

وبحسب التقرير، فإن نسبة زواج القاصرات بلغت 2.7% من إجمالي الزيجات في تركيا خلال العام الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة الشباب الذين تزوجوا دون 18 سنة 0.1%.

وبحسب ما نشرته جريدة ميليت التركية، تقع 9 من المدن العشر الأولى التي سجلت أعلى معدل لزواج الأطفال في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، في حين كانت المدينة العاشرة هي نيدة. واحتلت مدينة آغري المركز الأول بنسبة 11.4٪، تلتها مدن موش وأردهان وكارس وبيتليس وكيليس ونيده وفان وغازي عنتاب وسيرت على التوالي.

وأوضح بولات أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير إذا تم أخذ زيجات الأطفال غير الرسمية في الاعتبار قائلًا: «بحسب معطيات عام 2019، بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في محاكم الأسرة لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا مع طلب إذن الزواج 13 ألفًا و282، وجرى قبول 11 ألفًا و473 من هذه القضايا كليًا أو جزئيًا. ومع ذلك، فإن زواج الأطفال يتعارض مع العديد من اللوائح الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، إذا لم يتم فعل شيء ، بحلول عام 2030، سيتم تزويج 150 مليون فتاة حول العالم قبل سن 18 عامًا. تحتل تركيا المرتبة 87 في القائمة مع 202 دولة، والمرتبة الأولى في أوروبا».