تقرير يكشف عن ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

انتحر عامل تركي، يدعى فدائي كوشتشو في مدينة تكيرداغ، بعد عدم حصوله على راتبه إثر إصابته بفيروس كورونا، تاركًا لزوجته 12 ليرة تركية.



وفقًا لما نشرته جريدة «KRT»، فإن فدائي كوشتشو هو أب لـ 3 أطفال، يعمل مؤقتًا في مدرسة عامة بحد أدنى للأجور. أصيب بفيروس كورونا ولم يتمكن من الحصول على أجره بسبب انقطاعه عن العمل.

وبعد أن واجه صعوبات في سداد ديونه لمتجر البقالة والبيئة، أعطى كوشتشو زوجته 12 ليرة يوم الأحد وألقى بنفسه من شرفة المنزل بعد أن قال «وداعًا».

وسبق أن اتهمت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، غمزة أكوش إيلجزدي، السلطة التركية، بالمسؤولية عن ارتفاع حالات الانتحار في تركيا، وأكدت أن تركيا تسجل 65 حالة انتحار كل أسبوع.

وقالت إن نسبة الانتحار ارتفعت إلى 48%، بمعدل 65 شخصًا أسبوعيًا في «نظام الحكومة الرئاسية»، وزادت حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38 % في الفترة بين عامي 2017-2019، حسبما نقل موقع «جمهورييت» التركي