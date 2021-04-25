دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.

وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.

وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التي يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع في دعواهم المقامة أمام المجلس.

وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة كامل الإجراءات الإحترازية، وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعي مطلقًا لسحبها وغلقها.

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