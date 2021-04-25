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الصين .. 13 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 13 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الأحد إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم السبت وذلك ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع أيضا من 12 إلى 14 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90588 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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