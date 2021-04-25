تركيا تتستر على جرائم الميليشيات الموالية لها بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الموقع الإلكتروني النمساوي، مينا ووتش، إن الميليشيات الموالية لتركيا في شمال سوريا، تمارس جرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع، وفي مقدمتها عمليات اغتصاب وتعذيب واتجار بالبشر وتغيير لديموجرافيا السكان بالمنطقة.

وأشار الموقع إلى أن النساء الكرديات واليزيديات في منطقة عفرين أصبحن ضحايا تقليديين لميليشيات "الجيش الوطني السوري" المتحالف مع تركيا.

واحتلت القوات المسلحة التركية عفرين نهاية عام 2018 في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "غصن الزيتون"، حيث تم تدمير الإدارة الكردية التي كانت تحكمها سابقاً.

ومنذ ذلك الحين، يحكم عفرين تحالف من العرب السوريين من ذوي الأيديولوجيات الدينية الموالية لتركيا.

وفي هذا الصدد تشير الاستثمارات التركية الكبيرة في البنية التحتية للمنطقة والدبلوماسية المجمدة للصراع السوري إلى أن هذا الوضع الحالي لن ينتهي في أي وقت قريب.

وهناك أدلة متزايدة على حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين. بينما يتم تجاهل الوضع إلى حد كبير من قبل كل من وسائل الإعلام العالمية والحكومات الغربية.

وبحسب جيجر حسين، وهو لاجئ من عفرين يقوم الآن بتنسيق فريق تحقيق يحقق في قضايا الاختطاف في شمال سوريا، "لدينا أدلة قوية على تورط السلطات التركية والميليشيات المتطرفة المتحالفة معها في الجرائم التي تحدث في سوريا. - بما في ذلك الاغتصاب والاتجار بالبشر والتعذيب حتى الموت ".

بعد نزوح أكثر من 50٪ من السكان الأكراد من عفرين، بدأت تركيا في توطين اللاجئين العرب السوريين من الغوطة (بالقرب من دمشق) ودير الزور ومن محافظة حلب)، حيث استقر حوالي 100.000 شخص في المنطقة منذ انتهاء عملية غصن الزيتون.

لا تزال الظروف المعيشية في ظل حكم تركيا وقواتها المتطرفة المساعدة التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسكان الأكراد واليزيديين المتبقين في عفرين. من المهم التأكيد على أنه على الرغم من اسمه، فإن الجيش الوطني السوري ليس تشكيلًا عسكريًا سوريًا مستقلًا. وبدلاً من ذلك، فإن هذه القوات التي يبلغ قوامها 70 ألف جندي هي بقايا الانتفاضة ذات التوجهات الدينية في شمال سوريا، والتي يتم تنظيمها وتسليحها وتمويلها وتسيطر عليها بشكل مباشر السلطات التركية.

الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على ما يبدو على النساء الأكراد واليزيديات هي سمة خاصة للميليشيات المتطرفة المدعومة من تركيا. وقد وثقت منظمة غير حكومية، تأسست خصيصًا لمراقبة وضع المرأة في عفرين، اختطاف 88 امرأة على يد الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا خلال عام 2020. في (يناير) 2021 ، ظل مكان 51 من هؤلاء النساء لا يزال مجهولاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت (Missafrinwomen.org)