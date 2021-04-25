شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب حول موازنة وخطة التنمية 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة اليوم الأحد، والمتوقع أن تشهد الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنه 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة.

ووفقا لمضمون الخطابات المتبادلة، توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو فى صورة عاملين ومدخلات، فضلا عن مساهمات مالية أخرى عند اقتضاء الضرورة، وتكلف الحكومة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتولى تنفيذ المشروع، بينما تكلف الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بتولى التنفيذ.

يأتى ذلك فضلا عن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنه 2018.