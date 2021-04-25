"صباح" تطلب الخلع: "يتظاهر بالزهايمر.. فاكر أمه وأبوه وناسي عياله ومراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

رفعت "صباح. ص"، دعوى خلع ضد زوجها "ع. ط"، مبررة طلبها: "يتظاهر بالزهايمر وفاكر أمه وأبوه، وناسي بيته وعياله"

وقالت "صباح في دعواها رقم 132 لسنة 2020: "مر على زواجنا ثلاث سنوات، وقضيت معه أجمل أيام حياتي ورزقنا الله بتوأم بنات "شروق وشمس" ويبلغ من العمر سنتين، تعرضت زوجى بعضها فى عمله فى المقاولات للوقوع من الدور الرابع، وحجز بالمستشفى شهرين".

وأضافت الزوجة: "لم اتخلا عنه رغم صغر سن أبناءئى وخطورة تواجدي بالمستشفى فى تلك الأيام إلا أنى لم أتركه نهائي حتى قام وخرج بكل صحة وسلامة وكانت المفاجاة عندما دخلت للغرفة حتى اقوم بأحتضانه واصطحابه للخروج".

وتابعت: "زوجي يسأل الممرضين من الست دي، لم أشعربنفسي من شدة البكاء ودخول الأطباء لتشخيص الحالة، وبعدها وافقه على الخروج وقتها اعتقدت أنها فترة قليلة ويعود لحالته الطبيعية".

وأوضحت: "لم يقتنع إلا بالذهاب لمنزل اسرته وينظر إلى الأطفال بطريقة التساؤل مين، لم أحاول انتباهه إلا أن طريقته لم تعجبي فهو متذكر كل ما يخص أسرته من أبوه وأمه وإخواته إلا زوجته وأبناءه، فكلما جلست للحديث معه يتهرب ويخرج مسرع من الغرفة".

وقالت: "زوجي يريد الزواج من بنت جارتهم، قائلاً عايز ادخل دنيا وافرح كفاية إلا أنا فيه، ونسي أنه مخلف اتنين ومش عاوز يقرب منهم نهائي، طالبته بالطلاق فلم ينتبه وترد أمه قائلة اصبري هيفتكر وهيعرف أنك مراته.

وأتمت: "شعرت وقتها بأنه يفعل كل ذلك حتى يتزوج من تلك الفتاة، فلم يكن أمامي إلا الذهاب لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامسلرفع دعوى خلع ضده ومازالت منظورة حتى الآن".