الأحد.. محاكمة متهمين اثنين بخلية داعش السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة "إرهاب" برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة متهمين اثنين بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام".

ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وجمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، فيما وُجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووُجه للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.‏